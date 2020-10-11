Ильхам Алиев: Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении

Ракетное нападение на Гянджу было осуществлено из Варденисского района Армении.

Об этом на своей странице в Твиттер написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ракетное нападение было осуществлено из Варденисского района Армении. За последние две недели погибло 41 гражданское лицо Азербайджана, более 200 человек получили ранения. Цель Армении — вновь захватить освобожденные от оккупации территории», — написал глава государства.

«Это — неуважение к переговорам, проведенным при посредничестве России, и очередное проявление армянского фашизма. Эти подлые действия никогда не смогут сломить волю азербайджанского народа», — отметил он.

| 2020-10-11T20:52:20+04:00 11 октября 2020, 21:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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