22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Глава государства напомнил о своей встрече с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси в Ашхабаде, отметил, что на ней были обсуждены многие вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством, и еще раз подтверждены азербайджано-иранские дружественные связи.

Хосейн Амир Абдуллахиан передал главе государства приветствия президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы Иранского государства, просил передать и его приветствия президенту Ирана.

Касаясь встречи президента Ильхама Алиева и президента Сейеда Эбрахима Раиси в Ашхабаде, министр иностранных дел Ирана назвал ее поворотной точкой в отношениях между двумя странами.

В ходе беседы была подчеркнута важность продолжения совместных усилий для углубления сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

На встрече было отмечено, что повестка дня двустороннего сотрудничества обширна, выражена надежда на достижение хороших результатов.