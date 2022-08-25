25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Таиланд в нашей стране Апирата Сугондхабхирома.

Как сообщает АПА, посол Апират Сугондхабхиром вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Глава государства побеседовал с послом.

Отметив, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Таиландом находятся на очень хорошем уровне, Президент Ильхам Алиев указал на необходимость более активного сотрудничества в различных сферах, в частности, в секторе туризма, который очень развит в Таиланде, подчеркнул возможность налаживания связей в области технологий. Сообщив, что в Азербайджане действует небольшое количество таиландских компаний, глава государства выразил надежду на расширение связей в экономической сфере с учетом имеющегося потенциала наших стран.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, Апират Сугондхабхиром сказал, что красота нашей столицы произвела на него глубокое впечатление. Отметив, в свою очередь, имеющийся потенциал Азербайджана и Таиланда, посол заверил, что приложит усилия для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в туристическом секторе, налаживания отношений между нашими народами.

В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества в сфере переработки пищевой продукции.

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25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины в нашей стране Адиса Алагича.

Адис Алагич вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Коснувшись двусторонних связей, глава государства с удовлетворением вспомнил встречи с руководителями Боснии и Герцеговины, в том числе Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем, и просил передать ему приветствия. Президент Ильхам Алиев сказал, что на этих встречах были проведены очень теплые и плодотворные обсуждения.

Глава государства высоко оценил то, что Босния и Герцеговина находилась рядом с Азербайджаном во время армянской оккупации и в период освобождения Карабаха, подчеркнув, что это является показателем высокого уровня двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев также отметил значение взаимной поддержки, оказываемой в международных организациях, в том числе в ООН и Организации исламского сотрудничества.

Посол в первую очередь передал главе государства приветствия руководства Боснии и Герцеговины.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и просил передать его приветствия руководству Боснии и Герцеговины.

Отметив, что испытывает чувство гордости в связи с назначением послом в Азербайджан, Адис Алагич заверил, что в период деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения наших связей.

Посол сказал, что его страна поддерживает защиту Азербайджаном своей территориальной целостности в соответствии с нормами международного права и успешное восстановление Карабаха. Он выразил удовлетворение прошлогодней поездкой в Агдам и запланированной в ближайшие дни поездкой в Шушу. Адис Алагич сказал, что очень прочные политические связи между нашими странами весьма позитивно влияют на двусторонние отношения в целом. Дипломат отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем укреплении связей на двустороннем и многостороннем уровнях.