9 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Конье Президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.

В ходе встречи была отмечена важность проведения в Турции V Игр исламской солидарности, служащих укреплению связей между народами в тюркском мире.

Было с удовлетворением отмечено, что это крупное международное спортивное мероприятие было проведено на высоком уровне и в Баку.

В ходе беседы была затронута важность расширения сотрудничества в гуманитарной сфере, а также в сферах культуры, образования, спорта, опирающихся на исторические связи между тюркскими народами.