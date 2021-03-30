Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку центра DOST номер 4

30 марта состоялось открытие расположенного на проспекте Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку центра DOST номер 4 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в Центре.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в Центре.