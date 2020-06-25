Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части

25 июня президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны.

Как сообщает Report, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Неджмеддин Садыков и заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отдали рапорт главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

После знакомства с условиями, созданными в воинской части, президент Ильхам Алиев встретился с командующим составом воинской части.

Глава государства выступил на встрече.

| 2020-06-25T14:03:18+04:00 25 июня 2020, 14:15|12345 (Пока оценок нет)
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