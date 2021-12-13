Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня прибыл Брюссель.

Как сообщает АПА, Ильхама Алиева в столице Бельгии встретили проживающие в Европе многочисленные азербайджанцы.

Отметим, что в рамках визита Президента Ильхама Алиева 14-15 декабря в Брюсселе запланирован ряд мероприятий и встреч.

14 декабря состоится трехсторонняя встреча между президентом Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 декабря встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Ильхам Алиев также примет участие в заседании Североатлантического Совета НАТО.

После встречи Президент Азербайджана и генеральный секретарь НАТО проведут пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО.

Президент Азербайджана также примет участие в саммите “Восточного партнерства”, который состоится 15 декабря.