21 июня состоялась официальная церемония встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева в государственной резиденции «Куксарой» в Ташкенте.

***11:40

21 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ильхама Алиева, был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.