Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Текст послания опубликован на сайте president.az.

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия независимости дружественной Украины.

Азербайджано-украинские связи имеют глубокие исторические корни и добрые традиции. Вызывает удовлетворение то, что наши межгосударственные отношения, построенные на прочной основе, вышли на уровень стратегического партнерства.

Уверен, что наши двусторонние связи, опирающиеся на взаимное доверие и поддержку, тесное и плодотворное сотрудничество в различных сферах нашими совместными усилиями будут и дальше успешно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, дружественному народу Украины — постоянного спокойствия и благосостояния», — говорится в письме главы Азербайджанского государства.