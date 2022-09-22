Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана.

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас – еврейскую общину Азербайджана с новогодним праздником – Рош ха-Шана, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

Еврейская община, проживающая в Азербайджане, где царит атмосфера взаимоуважения и доверия между разными народами и религиями, и считающая его своей родиной, вот уже сотни лет проживает в условиях мира и спокойствия и сохранила своеобразные традиции и обычаи, язык и культуру, никогда в истории не сталкивалась с антисемитизмом и дискриминацией.

Продвижение мультикультуральных ценностей, принципов терпимости и разнообразия культурного самовыражения, которые существуют в нашей стране на протяжении столетий, является одним из основных направлений нашей государственной политики.

Отрадно, что наши соотечественники еврейского происхождения, как неотъемлемая часть нашего общества, вместе с представителями других народов и вероисповеданий принимают активное участие в проводимой в нашей стране большой созидательной работе, прилагают усилия для развития и прогресса современного Азербайджана, достойно выполняют свой гражданский долг в дальнейшем укреплении нашей государственной независимости.

Дорогие друзья!

Рош ха-Шана олицетворяет обновление, духовную чистоту, доброту и солидарность. Пусть этот светлый праздник принесет счастье вашим семьям и достаток вашим домам.

С праздником!» — говорится в поздравлении.