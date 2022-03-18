Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Глава государства отметил, что в эти праздничные дни чтит память отважных сыновей, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности нашей Родины, передал поздравления азербайджанскому солдату, мужественно стоящего на страже защиты страны.

Президент пожелал всем весеннего настроения.

«Пусть этот дорогой праздник принесет в каждый дом, в каждый очаг много радости, достатка и благополучия! С праздником Новруз!», — говорится в поздравлении.