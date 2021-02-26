Ильхам Алиев посоветовал иранской журналистке не заниматься спекуляциями

Сегодня на пресс-конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил недовольство иранскому журналисту.

Как сообщает АПА, сотрудник иранского информационного агентства «Mehr» спросила, что есть информация о том, что во время Второй Карабахской войны в регионе действовали террористические группировки, это представляло угрозу для региона, и какие меры были приняты в этой связи Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев спросил, на какую информацию и источники ссылается журналист, говоря о террористических группировках.

Когда журналист сказала, что информацию об этом распространили различные информагентства, глава государства отметил, что данный вопрос задан в обвинительной форме, при предоставлении информации важно ссылаться на источник. Иранский журналист не смогла назвать источник, на который ссылалась, задавая вопрос, оказалась в затруднительном положении, не сумев привести факты и аргументы.

Президент Азербайджана отметил, что нужно стоять за своими словами и обвинениями. Журналист оказалась в безвыходном положении, не сумев ответить на требование президента назвать источник информации, попросила перейти к другому вопросу.

По словам главы государства, нет отчетов, информации, доказательств об участии на стороне Азербайджана в войне каких-то террористических группировок, это вымысел.

«Жаль, что журналист из дружественной страны задает такой вопрос. Обычно такие вопросы задают из других стран. В операции по освобождению от оккупации земель не участвовал ни один террорист, это сделала наша армия», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что такую информацию распространяют для того, чтобы обвинить Азербайджан. Он отметил, что понятно, то, что это делает Армения, так как для армян это как отговорка. Армянам очень тяжело признать, что азербайджанский солдат победил их: «Естественно, они могут сказать, что это сделали террористы. Кто-то видел этих террористов? Можете ли вы или ваши коллеги назвать нам хоть одно такое имя? Поэтому я посоветовал бы вам не заниматься спекуляциями. Вы приехали из дружественной страны, и я не хочу далеко заходить. Поэтому прошу вас более ответственно относиться к своим вопросам».