21 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын.

Затем глава государства выступил.

Выступление президента Ильхама Алиева

— По окончании сорокачетырехдневной Отечественной войны Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, таким образом, была подтверждена историческая Победа Азербайджана. В результате этого акта о капитуляции Армения должна была вывести свои войска из оккупированной части Агдамского, Кяльбаджарского и Лачынского районов и выполнила это.

Часть Лачынского и Кяльбаджарского районов была освобождена во время 44-дневной Отечественной войны. Победоносная Азербайджанская армия освободила от захватчиков южную часть Лачынского и северную часть Кяльбаджарского районов. Однако город Лачын оставался вне нашего контроля. Причина заключалась в том, что автомобильная дорога, соединяющая Армению с Ханкенди проходит через центр города, поэтому мы не могли установить контроль над городом Лачын. Однако, в результате переговоров, проведенных 9 ноября, я настоял на закреплении в документе прокладки альтернативной дороги, и в течение 3 лет необходимо было согласовать строительство новой дороги. Мы же добились соглашений в более короткий срок, вместе с российской стороной был утвержден маршрут новой дороги, и мы, приняв безотлагательные меры, приступили к прокладке новой дороги. Этот срок составил всего год и 8 месяцев. То есть, через год и 8 месяцев альтернативная дорога уже была готова. Мы в официальном порядке направили уведомление о том, что 2 августа дорога готова и 5 августа Азербайджан входит в город Лачын, в том числе, на старую дорогу и возвращается в Лачын. Вслед за этим проживающие в Карабахе армяне обратились к нам с просьбой предоставить им дополнительное время до 25 августа. Несмотря на то, что здесь имело место незаконное заселение, мы, тем не менее, вновь проявив гуманизм, предоставили им такую возможность. Таким образом, 26 августа Азербайджанская армия вошла в город Лачын и мы вернули этот город.

Это – историческое событие. Освобождение города Лачын навсегда останется в истории. Сегодня я поднял в Лачыне, в центре города, на центральной улице флаг Азербайджана. Этот флаг будет развеваться здесь вечно.

Город Лачын, как и весь Лачынский район, все остальные населенные пункты, находившиеся под оккупацией, подвергся армянскому вандализму. Проявления армянского вандализма можно увидеть в каждом селе, в каждом городе. Город Агдам разрушен до основания, равно как Физули, Джебраил, все села. В некоторых местах, в том числе в городе Лачын, армяне провели незаконное заселение, привезли и незаконно заселили здесь лиц армянского происхождения из Армении, а больше из-за рубежа – Сирии и Ливана. Это – военное преступление, закреплено во всех международных конвенциях как военное преступление, причем произошедшее на глазах у мировой общественности.

Значительная часть города Лачын полностью опустошена и разрушена. Тем не менее, в некоторых местах вновь было проведено незаконное заселение. Мировая общественность, международные организации, в том числе непосредственно занимавшиеся данным вопросом сопредседатели Минской группы, просто закрывали на это глаза. Хотя неоднократно видели эту картину, неоднократно. Проезжая вот по этой дороге из Армении в Карабах и обратно, видели, что здесь проводится незаконное заселение. Видели, что уничтожаются азербайджанские топонимы. Видели, что наша историческая, древняя азербайджанская земля – Лачын арменизируется, что здесь проводится незаконное заселение. Но закрывали на это глаза, словно соглашались с этим. Мы же, азербайджанский народ, никогда бы не смогли согласится с этим. Я всякий раз говорил, что мы никогда не позволим создать на нашей земле второе армянское государство.

Хочу еще раз сказать, что освобождение Лачынского района и города Лачын от оккупации – историческое событие. Вся наша славная Отечественная война – это наша славная история. Но учитывая особое стратегическое значение, сложный рельеф, тяжелый, суровый климат, освобождение Лачынского и Кяльбаджарского районов представляет особое значение. При оккупации Лачынского и Кяльбаджарского районов в начале 1990-х годов между Арменией и Карабахом фактически была создано географическое сообщение. Лачынский район был оккупирован 18 мая 1992 года, а Кяльбаджарский район – в начале апреля 1993 года, таким образом, армяне добились желаемого. Они считали, что вечно будут жить на этих землях. Думали, добьются этого. Видели, что покровительствующие им несколько стран, закрывающая глаза на их преступления, непосредственно занимающаяся данными вопросами организация остаются безучастными к этому. Словно оправдывают их, и они становились еще более оголтелыми. На первоначальном этапе оккупации они разрушили все наши населенные пункты. Но впоследствии почувствовали, что их преступление остается безнаказанным, и приступили здесь к незаконным строительным работам, в том числе в городе Лачын, селах Забух и Сус.

Должен также отметить, что 26 августа вместе с городом Лачын от захватчиков были освобождены также села Забух и Сус. То есть мы никогда не должны забывать всей этой истории. Мы пришли на эту землю ценой крови и жизни наших шехидов, находимся сегодня здесь благодаря самоотверженности наших солдат и офицеров. Никто не подарил нам эти земли, не вернул нам их путем переговоров. Международные организации, в том числе ООН, ее Совет Безопасности, ОБСЕ должны были принудительно выдворить отсюда захватническое государство. Следовало применить санкции в отношении Армении. Ничего этого не последовало. Напротив, для увековечения этой оккупации Армения, мировое армянство и их зарубежные покровители, объединившись, пытались осуществить это грязное намерение. Я же всегда говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этим. Всегда говорил, что если вопрос не будет разрешен мирным путем, то мы решим ее военным путем, так и поступили. В течение всего лишь 44 дней разгромили армянскую армию. Освободили Шушу, считающуюся неприступной крепостью. На поле боя освободили Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Гадрут, Ходжавенд. Враг был сломлен и вынужден был покинуть Лачын, Кяльбаджар, Агдам. Находясь сегодня в городе Лачын, я по праву испытываю чувство гордости в связи с тем, что на древней азербайджанской земле развевается наш трехцветный флаг.

Если бы Армения послушала бы нас, то Второй Карабахской войны могло и не быть. Если бы она по доброй воле покинула наши земли, Второй Карабахской войны могло не быть. Апрельские бои 2016 года стали нашей очень большой победой, как с моральной, так и стратегической точки зрения. Высоты, освобожденные нами в результате тех боев, создали для нас дополнительные возможности, в том числе заложили основу нашего успешного шествия во Второй Карабахской войне.

После Апрельских боев Армения находилась в страхе и фактически готова была вывести войска с оккупированных земель и даже обещала сделать это. Но затем не сдержала слова. Апрельские бои не послужили им уроком. Через два года после этого в Нахчыване была проведена операция «Гюннют», взяты под контроль стратегические высоты. Это тоже не послужило им уроком. Наконец, Вторая Карабахская война завершилась полным разгромом армянской армии, и победоносная Азербайджанская армия освободила родные земли. Мы считали, что это, наконец, послужит им уроком, так как армянская армия находится в полностью разгромленном состоянии. Страна, у которой во время войны было 10 тысяч дезертиров, не способна вести войну, ни в физическом, ни в моральном отношении.

Сразу после войны мы предложили им мир. Это тоже, возможно, уникальный случай в военной истории – несмотря на 30-летнюю оккупацию наших земель, страдания наших граждан, разрушение историко-религиозных памятников, городов, размещение более миллиона мин, мы предложили мир. Но вновь убедились в том, что Армения не желает мира, она опять живет реваншистскими идеями. Мы предложили начать процесс делимитации. Они затянули это больше, чем на год. Сегодня, если даже такой процесс начнется, то он будет носить чисто формальный характер, никакие переговоры по существу не проводятся, никакие обсуждения по картам не проводятся. Мы подготовили все карты. Как карты ХХ века, так и карты предыдущего периода, работы по делимитации должны проводиться по этим картам.

Мы предложили 5 принципов для подписания мирного соглашения с Арменией. На словах они приняли их, но на деле мы этого не видим. Вновь тактика затягивания времени. Согласно акту о капитуляции, подписанному Арменией 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные силы следовало вывести из Карабаха. Они все еще не выведены полностью. Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий сообщение Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана. На сегодняшний день не только не предоставлен коридор, нам даже не представлен маршрут коридора. Не проделано никакой практической работы. Мы же уже проложили железную дорогу до Зангилана. Проложили до Зангилана автомобильную работу. До конца следующего года мы доведем до границы с Арменией как железную, так и автомобильную дороги. При этом на территории Армении никакой работы не проводится и, как видно, они ничего не хотят делать. Вновь затягивают время.

К тому же в последние месяцы против нас неоднократно совершались военные провокации. На территории одного только Лачынского района было размещено более 1400 новых мин, причем эти мины были заложены в 2021 году, то есть после войны. Это – открытые террористические действия против Азербайджана. После войны более 240 граждан Азербайджана погибли или получили тяжелые ранения в результате разрыва мин. То есть война против нас продолжается, гибнут наши граждане. Можем ли мы допустить такое? Никогда. Мы неоднократно предупреждали Армению, чтобы она отказалась от этих грязных деяний, иначе пожалеет.

В итоге при совершении 13 сентября очередной провокации против нас Азербайджанская армия ответила и вновь дала отпор врагу. Надеюсь, что наконец это послужит им уроком, так как они убедились в том, что никто и ничто не остановит нас. Нас не остановят ни чей бы то ни было звонок, никакое заявление, никакая инициатива. Мы находимся на своей земле и защищаем ее. Позиции, занятые нами вдоль границы, позволяют нам предвидеть любую армянскую провокацию и принимать надлежащие меры. Мы занимаем благоприятные позиции на азербайджано-армянской границе от горы Муровдаг вплоть до реки Араз. Эти позиции предоставляют нам как военное преимущество, так и создают возможности для визуального контроля над обширной территорией, в том числе важными коммуникационными линиями, и мы уже размещаемся в этих регионах. Тридцать лет мы не были на этих границах.

После окончания Второй Карабахской войны мы вышли к границам. Если Армения пытается обвинить нас в том, что мы вторглись на их территорию, то это лишено всяких оснований. Во-первых, если граница находилась там, где они говорят, то проложили бы границу, создали бы пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся у них. Именно поэтому не проделали никакой работы на азербайджано-армянской границе.

То есть без проведения делимитации нашей границы никто не сможет сказать, откуда она проходит. Вновь хочу сказать, что мы готовы к обсуждениям и ответственно подходим к работе комиссий по делимитации – азербайджано-армянских комиссий. Собрали все карты. Хочу еще раз сказать, что у нас имеются все карты, в том числе относящиеся к XIX, ХХ векам, предыдущему периоду, эти карты открыто свидетельствуют о том, кто на какой земле размещается. Поэтому без проведения делимитации никто не может обвинить нас.

13 сентября у нас вновь были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Да ниспошлет Он исцеления нашим гази. Да ниспошлет Аллах терпения и выдержки близким шехидов. Но они должны знать, что шехиды возвысились на вершину шехидства во имя Родины. Мы не хотим и не хотели войны. Именно поэтому в течение почти 30 лет вели переговоры. Именно поэтому после Второй Карабахской войны хотели подписать мирное соглашение с Арменией.

Но если враг будет совершать против нас провокации, то мы дадим достойный отпор. Сегодня Армении следует хорошо подумать. Никто не может говорить с нами языком ультиматума, и пусть ни на кого не рассчитывают. Хочу еще раз сказать, что никто и ничто не сможет остановить нас. Мы выступаем за правду, справедливость, международное право, защищаем, защищали и восстановили свою территориальную целостность. Мы смогли показать всему миру, на что способны, военным путем освободили наши земли и гордимся этим. Весь азербайджанский народ, азербайджанцы всего мира гордятся этим. Мы гордимся нашими шехидами, Армией, военнослужащими, развевающийся сегодня здесь трехцветный флаг является символом нашей Победы.

А сейчас настало время, когда мы должны восстановить город Лачын. Подготовка к этому уже идет. Сразу после 26 августа я направил сюда несколько групп, будет проведен анализ, учет всего жилого фонда, подсчитан причиненный ущерб. Одновременно будут подготовлены предложения для осуществления безотлагательных работ. В первую очередь будут реконструированы город Лачын, села Забух и Сус. Уверен, что в скором времени мы добьемся этого, так как работа, проделанная нами после Отечественной войны по сей день, — широкомасштабная созидательная и восстановительная работа свидетельствует о том, что мы за свой счет восстанавливаем и восстановим родной край, нашу Родину.

Сегодня по дороге сюда от горы Муровдаг, глядя на эти прекрасные горы, я еще раз убеждаюсь в том, насколько красива наша Родина. От Муровдага до города Лачын строятся 12 тоннелей, представьте себе, в одном только этом направлении. Я уже не говорю о Физули-Шушинском, других направлениях, Горадиз-Агбендском направлении. Только от Муровдага до города Лачын строятся 12 тоннелей. Их общая протяженность составляет 17,5 километра, длина самого протяженного среди них – Муровдагского тоннеля – 12 километров. То есть я несколько часов был в пути. Но настанет день, — он не за горами, через два, максимум, два с половиной года, — люди, комфортно добравшись сюда из Гёйгёля по подножью Муровдага, будут жить и созидать здесь. Одновременно дано указание по строительству автомобильной дороги Губадлы-Лачын. Мы занимаемся строительством автодороги Горадиз-Зангилан-Губадлы. Я дал указание, автомобильная дорога Губадлы-Лачын также будет четырехполосной. То есть, эта дорога — главное.

В связи с электроэнергией сюда сразу же были командированы специалисты. Был проведен осмотр электрического хозяйства Лачына, приняты необходимые меры, доставлены генераторы. Сюда будут проложены линии с Гюлябирдской гидроэлектростанции, которую мы построили в короткий срок, таким образом, никаких проблем с электроэнергией здесь не будет.

Есть составленный некогда – в 1980-х годах генеральный план города. Сегодня он анализируется, будет дополнен, и мы восстановим город Лачын. Надеюсь, что первая группа лачынцев сможет вернуться в Лачын до конца следующего года. Я надеюсь на это и сделаю все возможное для того, чтобы мы добились этого и очень скоро восстановили город Лачын. Мы восстановим Лачынский район и все остальные районы в целом.

Сегодня азербайджанский народ видит, на что мы способны. Видит, что мы добиваемся победы и на войне, и в жизни, а воля и единство народа придают нам силы. Победа в войне также была одержана благодаря единству народа. Сегодня воля и поддержка народа придают нам силы при проведении работ по благоустройству и созиданию.

Еще раз хочу сказать, что горжусь тем, что поднял в центре города Лачына наш национальный флаг. Этот флаг будет развеваться здесь вечно! Мы всегда будем жить здесь! Да здравствует Лачын! Да здравствует Азербайджан!

Затем глава государства осмотрел разрушения, учиненные армянами на центральной улице Лачына, и панораму города.