Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, в ходе телефонного разговора Президент Азербайджана обсудил с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем ситуацию на границе с Арменией.

В ходе беседы Ш.Мишель выразил обеспокоенность по поводу событий на армяно-азербайджанской границе.

В ответ на обращение Ш.Мишеля по поводу происходящих на границе событий, Президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям на шушинском, лачинском и кяльбаджарском направлениях, и последняя крупномасштабная атака Армении произошла сегодня.

Глава государства отметил, что с азербайджанской стороны есть раненые. Подчеркнул, что на провокации Армении дан адекватный ответ.

Президент Ильхам Алиев сказал, что ответственность за создавшуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями относительно перспектив связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.