Президент Ильхам Алиев направил письмо участникам международной конференции на тему «Азербайджано – турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона».

Как передает АПА, в письме глава государства пожелал участникам успехов в работе конференции.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Шушинская декларация является важным документом, который показывает, что наши разносторонние отношения находятся на самом высоком уровне.

Президент выразил надежду на то, что на международной конференции, организованной партией «Ени Азербайджан» и Партией справедливости и развития, завоевавшей непоколебимое доверие наших народов, будут проведены плодотворные обсуждения, выдвинуты полезные предложения по дальнейшему укреплению нашего союза.

«Также надеюсь, что конференция внесет достойный вклад в дело дальнейшего укрепления солидарности, дружбы, братских и партнерских отношений в тюркском мире», — подчеркнул глава государства.