Ильхам Алиев: «Лица старше 65 не должны выходить на улицу. Меры будут ещё более ужесточены»

«Считаю, что единственный вопрос, которым мы пока еще не можем полностью быть довольными, это вопрос ответственности, потому что некоторые люди ведут себя безответственно».

Об этом заявил Ильхам Алиев на открытии 28 марта медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку.

«Они пытаются нарушить установленные правила. Ставят, таким образом, под угрозу и себя, и своих близких, и незнакомых людей. Этого делать нельзя. Эти правила приняты для того, чтобы ограничить случаи заражения. Лица старше 65 лет не должны выходить на улицу. Они должны понимать это. Наши сотрудники полиции стараются очень вежливо объяснить им. Вам хорошо известно как ведет себя полиция в некоторых странах. Мы видим по телевизору, что без всяких вопросов сразу же переходит к действиям. Наша полиция бережет людей. Сейчас на них падает большая нагрузка, большая ответственность. Они тоже рискуют своим здоровьем. Днем и ночью объясняй тому, объясняй этому. Что мы должны делать?! Мы не можем позволить нарушать правила. Один говорит, ничего со мной не случится, другой твердит, не боюсь. Речь идет не о том, случится с тобой что-то или нет. Во-первых, если с тобой что-то случится, то тебя должны обслуживать, по меньшей мере, 10 врачей. 10 врачей должны будут рисковать своей жизнью, здоровьем, здоровьем своих близких из-за одного безответственного человека. Абсолютно неприемлемо думать: «я не боюсь, со мной ничего не случится». Считаю, что таких людей надо привлекать к ответственности. Мы максимально стараемся в этой ситуации понять беспокойство людей и помочь им. Всем трудно. Понятно, что трудно сидеть дома. Особенно если учесть, что в последние годы в Баку, других местах, районах созданы прекрасные парки, зоны отдыха, и погода хорошая. Но каждый человек должен быть ответственным. Так нельзя. Люди старше 65 лет должны находиться дома. Вот и все, это однозначно! Кроме того, нельзя собираться группами более 10 человек. Это тоже нарушается. Поэтому эти меры будут еще более ужесточены.

Посмотрите, что происходит в развитых европейских странах. Там нельзя собираться группами более 2 человек. Более 2-х. Если работники полиции видят это, то сразу же принимают меры. Никого не уговаривают, просто принимают меры. Поэтому у каждого из нас должно быть чувство ответственности. И это чувство должно достичь уровня чувств солидарности и единства, которые мы сегодня демонстрируем», — подчеркнул Ильхам Алиев.