Ильхам Алиев: «Каждый день мы освобождаем новые города, села от захватчиков»

Азербайджан мстит на поле боя.

Как сообщает АПА, об этом 22 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем.

Он отметил, что Азербайджан никогда не предпринимал и не предпримет никаких шагов против гражданского населения:

«Несмотря на то, что они обстреливают наш древний исторический город – Гянджу, мы не обстреливаем и не будем обстреливать ни армянские города, ни города, расположенные в Нагорном Карабахе. Наше превосходство еще раз проявляется в этих духовных ценностях, и еще раз показывает всему миру, что Армения является большой угрозой для мира. Правящий в Армении криминальный фашистский режим — самая большая угроза для нашего региона, и Азербайджан делает все возможное для устранения этой угрозы. Каждый день с фронта приходят хорошие новости. Каждый день мы освобождаем новые города, села от захватчиков. Азербайджанская армия выполняет свою почетную миссию».