Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 мая позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Сообщается, что в ходе беседы был рассмотрен ход реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

Ильхам Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнёрства, в том числе с учётом итогов официального визита Президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.