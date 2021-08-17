16 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева полюбовались живописной панорамой Кельбаджар с Омарского перевала.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Мы направляемся в Кяльбаджар, освобожденный от оккупации. Едем через Омарский перевал. Эта дорога была расширена за последние несколько месяцев. Сейчас вдоль дороги строятся тоннели. После того, как они будут построены, проезжать станет легче. Но пока мы пользуемся этой дорогой, и любуемся прекрасными пейзажами. Панорама Кяльбаджара теперь еще красивее. Мы продолжаем наш путь. Стоя на высокой части этого перевала, хочу еще раз поздравить азербайджанский народ с исторической победой.

Это мой первый визит в Кяльбаджар после войны. Запланировано несколько мероприятий. Будет дан старт процессу восстановления и реконструкции Кяльбаджара.

Карабах и Восточный Зангезур — это Азербайджан!».