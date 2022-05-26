26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский и Джабраильский районы.

Как сообщается, глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд в Физулинском районе, приняли участие в церемонии закладки фундамента станции Солтанлы железнодорожной линии Горадиз-Агбенд и энергоузла «Джабраил» (330/110 кВ) ОАО «Азерэнержи» в Джабраильском районе.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Зангиланский район.

Президент и первая леди ознакомились со строительством Зангиланского международного аэропорта и Зангиланской мечети, строящейся Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО «Paşa Holding», а также приняли участие в церемонии закладки фундамента Музея оккупации и Музея победы.

Затем Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был представлен Генеральный план города Зангилан.