«Как вам известно, связи между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, нет такой сферы, где бы мы не сотрудничали. Как две братские страны мы сотрудничаем во всех областях на основе взаимного уважения и взаимных интересов».

Как сообщает Report, об этом 27 мая на встрече с министром национального образования Турции Зией Сельчуком сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Сфера образования также является важной частью нашего сотрудничества, потому что для воспитания молодого поколения, объединения молодежи, конечно, необходимо предпринимать очень важные шаги в этом направлении, и они на самом деле предпринимаются. Уверен, что в рамках вашего нынешнего визита состоится обсуждение многих важных вопросов, будут составлены конкретные планы дальнейшего сотрудничества», — добавил глава государства.

«Наше молодое поколение, конечно, должно знать историю такой, какая она есть. В годы моей учебы мы изучали искаженную историю. Руководители дашнакско-большевистских банд, проливших кровь азербайджанского народа, преподносились как герои».

«В школе и вузе я учился по этим книгам, этим фальшивым книгам по истории. Реальную историю мы узнали после восстановления независимости. Герои преподносились как враги, а враги – как герои. Поэтому мы, люди, жившие в Советском Союзе, — во время распада СССР мне было 30 лет, я полностью завершил образование, — после этого я понял, какую вредную и фальшивую историю нам преподавали. Так что в нынешних условиях мы должны преподносить как древнюю, так и современную историю такой, какая она есть, и мы вместе будем работать в этой сфере», — добавил глава государства.