Ильхам Алиев: Для начала переговоров должны быть освобождены все оккупированные районы

Они должны взять на себя серьезное обязательство по освобождению данных территорий, потому что это – часть основных принципов, согласованных между двумя странами при посредничестве Минской группы. В основных принципах говорится, что оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану, наши беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на все оккупированные территории, в том числе на территорию Нагорного Карабаха, в том числе на территорию древнего азербайджанского города Шуша. Поэтому правительство Армении должно открыто заявить о приверженности данным принципам, об освобождении этих территорий, после чего, конечно, начнутся переговоры.

Как передает АПА, президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью японской газете Nikkei, заявляя об условиях, чтобы сесть за стол переговоров с Арменией.

«Сейчас мы не выдвигаем предварительных условий о том, чтобы в первую очередь были освобождены территории, а затем начались переговоры. В настоящее время мы требуем от армянской стороны, человека, ответственного за это насилие и совершение военных преступлений против мирного населения, лично премьер-министра, чтобы он заявил о том, что Армения освободит оккупированные территории. После этого урегулирование конфликта, конечно, перейдет с поля боя за стол переговоров», — добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для начала переговоров должны быть освобождены все районы Азербайджана.