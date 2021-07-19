«Как отражено в прошлогоднем трехстороннем соглашении от 10 ноября, достигнутом после Второй Карабахской войны, в регионе имеются новые возможности для открытия всех коммуникаций. Таким образом, сегодня были широко обсуждены этот, а также другие вопросы, связанные с постконфликтным развитием в регионе, потому что это создало новую ситуацию, новые реалии».

Oб этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.

«Был положен конец многолетней оккупации Арменией территорий Азербайджана. Азербайджан сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий, и положил конец войне. Поэтому сегодня настало время подумать о мире и перевернуть страницу. Мы готовы к этому», — отметил Ильхам Алиев.