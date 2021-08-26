«В период войны азербайджанские военные продемонстрировали и профессионализм, и доблесть, смелость, героизм, а также самоотверженность, в подлинном смысле слова шли на смерть. Светлая память наших шехидов священна для каждого из нас. Планируя операции мы, в первую очередь, думали о возможных потерях, и если провести сравнение, то Азербайджан именно поэтому понес мало потерь. Жизнь каждого шехида неповторима. Гибель каждого шехида — это трагедия, большое горе для его близких, родственников».

Как передает АПА, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с участниками Карабахской войны.