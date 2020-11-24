Ильхам Алиев: «Агдамская операция планировалась, мы все равно бы взяли Агдам»

«Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, всплывут очень интересные моменты. Но сегодня я абсолютно спокойно могу сказать, что Агдамская операция планировалась».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в своем выступлении перед мечетью в Агдаме.

Глава государства отметил, что мы все равно бы взяли Агдам:

«Но были бы потери, причем большие. Поэтому после освобождения Шуши и более 70 наших сел 9 ноября хребет врага был сломлен, он сдался, поднял белый флаг, выполнил мои условия и признал свое поражение».