Ильхам Алиев: «Агдамская операция планировалась, мы все равно бы взяли Агдам»

«Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, всплывут очень интересные моменты. Но сегодня я абсолютно спокойно могу сказать, что Агдамская операция планировалась».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в своем выступлении перед мечетью в Агдаме.

Глава государства отметил, что  мы все равно бы взяли Агдам:

«Но были бы потери, причем большие. Поэтому после освобождения Шуши и более 70 наших сел 9 ноября хребет врага был сломлен, он сдался, поднял белый флаг, выполнил мои условия и признал свое поражение».

| 2020-11-24T13:12:45+04:00 24 ноября 2020, 13:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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