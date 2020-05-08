Ильгар Велизаде: «66 районов – это анахронизм, необходимо трансформировать систему административного деления»

За последнюю неделю в Азербайджане арестованы главы исполнительной власти двух районов, а также множество чиновников среднего ранга в большинстве регионов страны. Процесс по очищению коррумпированных чиновников в исполнительной власти страны начался ранее. В целом, за последний месяц «полетели головы» глав исполнительных властей Агстафинского, Билясуварского, Имишлинского, Нефтчалинского и Хачмазского районов.

Комментируя #, что происходит в стране, и почему за короткое время столько глав исполнительных властей потеряли свои должности, политолог Ильгар Велизаде подчеркнул, что исполнительные власти страны уже не дают никакого эффекта, а ее управленцы тянут страну вниз.

«По факту видно, что старые кадры наносили миллионные, а может даже миллиардные ущербы стране. Они присваивали имущество государства, покупали на эти деньги за границей дорогую недвижимость. Таким образом, происходила утечка огромных средств. Сегодня, когда в стране каждая копейка на счету, необходимо вернуть эти средства правительству», — сказал эксперт.

По его словам, перед государством стоит стратегическая задача повысить эффективность деятельности глав исполнительных властей.

«Президент их назначал не для того, чтобы они создавали проблемы, а для того, чтобы они их решали. Но от работы глав ИВ и проблем больше и социальной напряженности на местах. В результате недовольство выливается не против конкретного чиновника, а против власти в целом. Президент не раз открыто говорил о том, что «эти чиновники настраивают людей против меня». То есть они работают в ущерб той власти, которую представляют. В таких условиях терпеть этих людей просто невозможно, а сажают их сразу в тюрьму, чтобы другим неповадно было», — отметил эксперт.

Политолог, также добавил, что этот процесс затрагивает не только глав ИВ, но и средний чиновничий аппарат, потому что те тоже были причастны к этим схемам.

«Все говорит о том, что в исполнительной власти началась чистка, и это будет продолжаться, пока все не поймут новые правила игры. В Азербайджане есть нужда в реформе самой системы исполнительной власти. Тут одними чистками не обойтись. Нужно менять всю систему, принципы и подходы к управлению на местах. Сегодня в Азербайджане 66 сельских административных районов. Это административное деление сложилось еще в 30-е годы прошлого столетия. Видимо, после смены всех этих чиновников, к решению этого вопроса тоже подойдут», — подчеркнул Велизаде.

По словам аналитика, Азербайджану обязательно нужно укреплять районы, так как 66 районов – «это анахронизм, это прошлый век и не соответствует требованиям рыночной экономики», — считает он.

Эксперт также добавил, что необходимо создать комиссию, которая должна решить этот вопрос.

«Должен быть научный подход к данному вопросу, комиссия должна выработать эффективную модель территориального деления, оптимизировать работу административных единиц, создать условия для развития региональных рынков. Это все будет способствовать устойчивости экономики, повышать конкурентоспособность производимой продукции. Продукция должна быть настолько конкурентоспособной, чтобы она смогла пройти на региональном уровне, на республиканском уровне, а потом уже на международном. Ведь не секрет, что именно в регионах Азербайджана сосредоточены основные производства, связанные с ненефтяным сектором экономики, а придание динамики развитию этой сферы является сегодня задачей, актуальной как никогда. Но чтобы это все было, Азербайджану необходимо трансформировать систему административного деления», — резюмировал он.