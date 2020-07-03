И вот тогда НЕкурение может повредить вашему здоровью…

Битва со смертельным коронавирусом в Азербайджане вступает в основную фазу. В основную, но не заключительную. Несмотря на все усилия властей страны, которые применили всевозможные методы борьбы с «короной», последняя все еще на высоте. Данный вирус продолжает чувствовать себя вольготно почти во всех странах, в том числе и в Азербайджане, и сдавать позиции не собирается.

Одним словом, говоря языком классика, «все смешалось в доме Облонских». Обычная река жизни в Азербайджане помутнела. А, как известно, если уж вода стала мутной, то рыбак, желающий в ней поймать рыбу, всегда найдется. И рыбак, точнее, рыбаки нашлись очень скоро.

Пока люди думают о том, как избежать или, хотя бы относительно легко, отойти после «коронного нокаута», доморощенные «рыбаки», не собираясь сворачивать удочки, продолжают ловить «рыбу». И поймали же. Так, азербайджанские дельцы, монополизировавшие табачный рынок, решив, что «корона короной», а табачок врозь, не долго думая, под шумок подняли цены на сигареты.

Возможно, для некурящего человека этот гнусный пассаж со стороны «табачных деляг» ничего не значит. Ну, подняли цены на вредную для человеческого организма отраву, что тут такого? А вы попробуйте оказаться на месте тех, кто подвержен этой дурной привычке. Автор этих строк в настоящее время сидит за компьютером, и вполне осознанно обогащает монопольные круги, вращающиеся вокруг табака и поднявшие цены на 10 гяпиков.

Возможно, кто-то скажет: не надо мелочиться. Жители нефтегазовой страны, которая через пару сотен лет достигнет уровня Дубая (если топливо останется), жалуются на жалкие гроши. Но, ведь, как известно, капля камень точит, а гяпик манат бережет. А наши бизнесмены еще как цену гяпику знают.

Я понимаю, что у некоторых такая черта характера как совесть, присущая человеку, спит. Но я просто не знаю, как назвать людей, которые пытаются заработать на «короне» за счет своих же — азербайджанцев. Ведь понятно, что в это нелегкое время некоторые наши сограждане, вынужденно оставшиеся без работы, а значит и без доходов, пытаются отойти от стресса «куревом». Нервы на пределе, питаться чем-то надо, и вдруг такой сюрприз.

Такое впечатление, что табачные монополисты заботятся о здоровье курящих. Однако, это ошибочный подход. Оставшийся без табака человек, благодаря вашим выкрутасам, становится неадекватным. Вот когда НЕкурение может повредить здоровью…