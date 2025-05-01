Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку. Об этом сообщило агентство Yonhap.

3 июня пройдут выборы главы государства. Вероятно, Хан Док Су выдвинет на них свою кандидатуру, отметило агентство. Около часа назад Верховный суд Республики Корея объявил решение по делу фаворита президентской гонки Ли Чжэ Мёна. Инстанция не согласилась с его оправданием. Обвинительный вердикт может стоить Ли Чжэ Мёну права баллотироваться.

3 июня пройдут выборы главы государства. Вероятно, Хан Док Су официально выдвинет на них свою кандидатуру 2 мая, отметило агентство. «Я принял окончательное решение покинуть свой пост, чтобы сделать то, что я могу ради преодоления кризиса, с которым мы столкнулись», — приводит Yonhap его слова. «От нас зависит, пойдет ли политика Республики Корея по пути сотрудничества или по пути крайностей», — добавил он, указав на поляризацию и конфликтность в обществе.

Примерно за час до заявления Хан Док Су Верховный суд Республики Корея начал объявлять решение по делу фаворита президентской гонки Ли Чжэ Мёна. Инстанция не согласилась с его оправданием. Обвинительный вердикт может стоить Ли Чжэ Мёну права баллотироваться.

По принципу старшинства роль исполняющего обязанности президента снова должна вернуться вице-премьеру Чхве Сан Моку, который уже был в этой позиции с декабря по март. Парламент 27 декабря 2024 объявил импичмент Хан Док Су, но Конституционный суд его оправдал 24 марта.