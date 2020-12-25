И.о. главы Минюста США подали петицию с призывом не проводить смертные казни в новом году

Американские правозащитники направили новому исполняющему обязанности главы Минюста и генерального прокурора США Джеффу Розену, вступившему в должность в четверг, петицию с призывом отложить или отменить проведение намеченных на начало следующего года смертных казней на федеральном уровне. Обращение на данный момент подписали более 20 тыс. человек.

Неправительственная организация Death Penalty Action, инициировавшая петицию, настаивает на том, что приведение в исполнение запланированных на январь смертных приговоров противоречит сложившейся многолетней практике, согласно которой уходящая администрация не должна осуществлять смертные казни в период между выборами и вступлением в должность нового президента. Они также обращают внимание на то, что избранный президент демократ Джозеф Байден, инаугурация которого намечена на 20 января, обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.

«Уходящий президент не должен проводить в жизнь повестку, противоречащую повестке новой администрации. Не должны это делать и назначенные им чиновники, в том числе и те, кто временно исполняет обязанности назначенных им лиц, покинувших должность. Последний раз казни на федеральном уровне при уходящем президенте проводились 131 год назад», — говорится в тексте петиции.(ТАСС)