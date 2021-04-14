Хуже кукушки: нужны ли в Азербайджане бэби-боксы?

Для большинства – ребенок желанный дар, но есть женщины, которым по тем или иным причинам он не нужен. Но одно дело, когда они отказываются от него в госучреждении, и уверены, что о малыше позаботятся, и другое – когда оставляют в угрожающей его жизни ситуации.

В нашей стране были случаи, когда младенцев находили на улице, в частности в мусорных баках. Повезло тем, кого нашли вовремя, ведь голод, холод, неблагоприятная среда могут быстро привести к гибели ребенка, только недавно увидевшего свет.

На днях в столице еще одна женщина собиралась оставить на улице своего внебрачного трехмесячного сына, и только вмешательство прохожего помешало ей сделать это. Ее вместе с младенцем отправили в приют общественного объединения Təmiz Dünya («Чистый Мир»).

Председатель организации Мехрибан Зейналова сказала # о том, что женщине этот ребенок был не нужен, она практически к нему не подходила.

«Даже не знаю, как при таких обстоятельствах он дожил до трех месяцев. Она не объяснила, почему решила оставить его себе до трех месяцев, а потом отказаться от него. Может быть, у нее были какие-то ожидания, которые не оправдались. Отцу ребенок тоже оказался не нужен. Мать малыша уверена, что государство лучше о нем позаботится, чем она»,– отметила она.

По словам эксперта, чаще отказываются от нежеланных девочек, но в данном случае ребенок–мальчик, так что отказ не связан с гендерным вопросом.

Зейналова подчеркнула, что работники приюта убеждали женщину не отдавать ребенка, но она приняла окончательное решение, изменить которое оказалось невозможным.

Соответствующие органы были поставлены в известность о случившемся. Мать написала заявление об отказе от ребенка, и сейчас он находится под опекой государства.

По словам Зейналовой, нужно сказать спасибо тем людям, которые направили женщину в приют, ведь иначе она оставила бы ребенка на улице.

Она подчеркнула, что обычно на улице младенцев оставляют те женщины, которые по каким-то причинам хотят сохранить анонимность.

Отметим, что после инцидентов с оставлением младенцев на улице, в нашем обществе всплывает вопрос о целесообразности установки бэби-боксов.

Бэби-бокс – специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка и передачи его на попечительство государства. Оно может располагаться при медучреждениях, а также при религиозных организациях.

Бэби-боксы существуют во многих странах. Некоторые эксперты и медики считают, что нужны они и в Азербайджане, ведь тогда ребенок может быть оставлен в безопасном месте, а женщина сохранит анонимность. Но немало тех, кто уверены, что проблему это не решит, ведь в большинстве случаев женщинам, которые готовы бросить детей на улице, нет дела до того, что с теми будет. Кроме того, установка бэби-боксов сопряжена с вопросами юридического и морального свойства.

Зейналова считает, что организовать бэби-боксы в Азербайджане можно, но в нашей стране случаи, когда женщины отказываются, бросают младенцев, очень редки, потому в них нет необходимости.

«Мы в своей работе стакиваемся с подобным не чаще, чем раз в год — два года. Однажды младенца оставили прямо на лестнице нашего приюта. Во втором случае женщина родила ребенка в результате изнасилования и отказалась от него. Причины отказа от детей разные – это может быть изнасилование, может быть неприятие ребенка после ухода мужа, так как ребенок напоминает женщине его. Социальные, финансовые причины также могут стать причиной»,– рассказала она.

Руководитель отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам cемьи, женщин и детей Азербайджана Эльгюн Сафаров сказал #, что в случае если ребенка находят на улице, органы местной исполнительной власти при участии представителей МВД протоколируют происшествие и отправляют ребенка в соответствующее госучреждение. Если родители нарушают права ребенка, наносят вред его здоровью, ограничивают в образовании, развитии, то может быть принято решение о лишении их родительских прав. Если же родители сами хотят отказаться от ребенка, то есть несколько процедур, в каком формате это возможно сделать.

«В таких случаях мы стараемся узнать причину, проблему семьи. Если проблема социальная или психологическая, мы оказываем соответствующую помощь и пытаемся сделать все от нас зависящее, чтобы ребенок рос в семье в здоровых и безопасных условиях»,– сказал Сафаров.

Что касается создания бэби-боксов, то, по его словам, Госкомитет не сторонник этого инструмента, так как бэби-боксы не отвечают сегодняшним нормам.

«Мы не хотим, чтобы ребенок терял связь со своими генетическими родителями. Когда родители официально отказываются от ребенка и представляют необходимые документы, в будущем тот может узнать, кто его родители. Немало случаев, когда дети из детдомов, став взрослыми, ищут своих мам и пап, хотят узнать свои корни. В случае с бэби-боксами такой информации не будет. К тому же, –подчеркивает Сафаров,– если родители, отказавшись от детей таким способом, через какое-то время захотят их вернуть, то столкнутся со сложностями. Процедура идентификации посредством анализа ДНК длительная, сложная в данном случае».

Наш собеседник отметил, что брошенных, лишенных родительской опеки детей в стране стало намного меньше. В сравнении с 2006 годом их количество с 21 тысячи уменьшилось до 3 тысяч. На данный момент в детских домах находится в семь раз меньше детей, чем в 2006-2008 гг. Ежегодно процедуры совершенствуются, в т.ч. процедура усыновления, попечительства и опекунства. В очереди на усыновление потенциальных родителей намного больше, чем детей, которые могут быть усыновлены.