Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении очередного удара по территории Саудовской Аравии. Заявления Сариа в понедельник приводит телеканал Al Masirah.

По словам представителя ВС хуситов, в понедельник утром обстрелу подверглась военно-воздушная база саудовских сил в районе населенного пункта Хамис-Мушаит (провинция Асир). Утверждается, что «точный» удар был нанесен при помощи беспилотника и стал ответом на действия королевства в отношении Йемена.

Данные о возможных пострадавших или причиненном ущербе не уточняются.