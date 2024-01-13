Йеменские хуситы в Аденском заливе по ошибке выпустили ракету по, предположительно, перевозившему российскую нефть танкеру.

Kак передает #, oб этом сообщила компания-специалист в вопросах морской безопасности Ambrey.

Компания допустила версию, что судно было выбрано мишенью, поскольку в общедоступной базе данных оно числилось связанным с Британией, хотя информация уже устарела. Как сказано в отчете Ambrey, танкер под флагом Панамы заметил три лодки во время следования на восток по Международному рекомендованному транзитному коридору. Это уже второй инцидент, когда судно с российской нефтью подверглось атаке хуситов.

В ночь на 13 января США и Британия вновь атаковали Йемен

Авиаудар пришелся на северную часть Саны, рассказали в администрации города. Удар был нанесен по авиационной базе Ад-Длейми. По данным Bloomberg, атаки начали планировать 1 января по итогам совещания американского президента Джо Байдена с командой по национальной безопасности, когда он отдыхал на острове Санта-Крус. В последующие 12 дней велись дипломатические переговоры и военное планирование.

Первая атака США и Британии по хуситам в Йемене произошла в ночь на пятницу, 12 января, в ответ на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море. Целью операции было лишение хуситов возможности атаковать суда. В то же время Минобороны Британии назвало удар по Йемену исключительным актом самообороны.

Заместитель министра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Эззи пригрозил, что США и Великобритания заплатят высокую цену за удары по стране.

Между тем, как сообщает Лента.ру, Россия осудила удары по Йемену. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, принятая ранее в СБ ООН резолюция, требующая от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, не предоставляет никакого права на нанесение ударов. В то же время он отметил, что Москва неоднократно призывала хуситов отказаться от практики ударов по международным торговым судам, поскольку считает ее неверной.