Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене

«Действия Франции привели к тому, что более 38 человек погибли и ранены при артиллерийском обстреле рынка ар-Раку в пограничном (с Саудовской Аравией – ред.) административном районе Манбах в провинции Саада. Использование французского оружия и опыта в агрессии – преступление, на которое французский закон закрывает глаза в обмен на сделки с оружием», — написал член высшего политсовета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси в Twitter.(РИА Новости)