Human Rights Watch призывает США ослабить санкции против Ирана из-за коронавируса

Санкции, введенные США в отношении Ирана, должны быть ослаблены в свете ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике из-за распространения коронавируса. С таким заявлением выступила в понедельник правозащитная организация Human Rights Watch.

«Осложнять положение иранцев, лишая их доступа к жизненно необходимым медицинским изделиям и оборудованию, в котором они срочно нуждается, — это неправильный и бесчеловечный шаг со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа», — говорится в заявлении исполнительного директора организации Кеннета Рота. По его словам, «правительство США должно убедиться в том, что введенные в отношении Ирана финансовые санкции не закрывают возможности доставки жителям Ирана всего необходимого для защиты от коронавируса».

Минздрав Ирана проинформировал 19 февраля о первых в стране случаях инфицирования. Согласно последним данным, число заразившихся составляет 58 226, зарегистрировано по меньшей мере 3 603 летальных исхода. Власти страны неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона мешают им бороться с распространением коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять санкции, действующие в отношении других государств, в целях более продуктивной борьбы с распространением нового коронавируса. За отмену или приостановку санкций в условиях пандемии высказалась также верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.(ТАСС)