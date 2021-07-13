Переговоры между Турцией и США по управлению и обеспечению безопасности международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле продолжаются, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что турецко-американский диалог по Кабулу продолжается в конструктивном русле. «По итогам встречи президентов Турции и США были определены рамки, в соответствии с которыми ведется работа», — сообщил министр.

По словам Акара, ряд моментов в переговорах с главой Пентагона [Ллойдом Остином] уже согласован.

Кроме того, усилиями Турции достигнуты позитивные подвижки на уровне НАТО. «Есть немало стран, которые хотят помочь Афганистану. Мы ведем переговоры и с ними. То есть процесс многогранный», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства напомнил, что турецкие военнослужащие выполняют миссии в Афганистане уже 20 лет.

«Все эти годы мы не участвовали в военных миссиях, инструктировали силовиков, занимались обслуживанием объектов, восстановлением и строительством. Уже шесть лет управляем аэропортом в Кабуле. Наша цель – вклад в безопасность и процветание афганского народа. Воздушная гавань в столице должна продолжить работу. В противном случае Афганистан превратиться в изолированное государство, что сопряжено с серьезными рисками на международной арене», — сказал Акар.

При этом он отметил, что Анкара внимательно отслеживает действия отрядов движения «Талибан», в том числе на границе с Узбекистаном и Таджикистаном. «Для нас важен вопрос формирования новой волны беженцев в направлении Турции. На данный момент подобной проблемы нет», — сказал министр.