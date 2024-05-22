Египет выразил удивление попытками отдельных сторон, причастных к непрямым переговорам между Израилем и палестинским движением ХАМАС по урегулированию в секторе Газа, обвинить Каир в предвзятости и в превышении своих полномочий как посредника в диалоге между сторонами конфликта. Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария«.

По словам высокопоставленного источника в египетских властных структурах, Каир «удивлен попытками некоторых сторон намеренно исказить усилия Египта по достижению режима прекращения огня в Газе». Он добавил, что Каир отвергает «обвинения отдельных сторон в предвзятости и в том, что посредники якобы отходят от принятия требуемых решений».

Источник сообщил, что Египет «взял на себя роль посредника на переговорах по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и обмену заложников [на заключенных палестинцев в израильских тюрьмах] только после постоянных и настойчивых просьб сторон». По словам источника, роль Каира в ходе диалога была основана на его опыте и «способности Египта вести такие трудные переговоры».

Некоторое время назад телеканал CNN со ссылкой на источники выступил с утверждением, что египетская разведка якобы изменила условия подписанного Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что в итоге привело к срыву сделки с ХАМАС по обмену пленными. По словам источников, соглашение, о котором радикалы из ХАМАС объявили 6 мая, отличалось от представленного им на окончательное рассмотрение. Изменения, по утверждениям источников, были внесены египетской разведкой, что вызвало волну гнева и упреков от официальных лиц из США, Катара и Израиля.