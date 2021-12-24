Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар осудил гонку вооружений, устроенную Грецией в регионе, сообщает Агентство Анадолу.

Выступая на церемонии награждения отличившихся военнослужащих в Анкаре, Хулуси Акар назвал бесполезными попытки Афин добиться военного превосходства над Турцией. «При попустительстве и провокационной поддержке ряда стран, Афины наращивают закупки вооружений. Однако, все эти шаги и устремления бессмысленны», — сказал глава оборонного ведомства Турции.

По его словам, Анкара неоднократно доводила до сведения Афин готовность к урегулированию разногласий мирным путем.

«Все проблемы можно решить за столом переговоров на основе принципов добрососедства и норм международного права. К сожалению, определенные политики в Греции придерживаются агрессивной риторики, выступая с надуманными и ложными нападками в адрес Турции», — сказал министр.

Акар подчеркнул решимость турецкой армии к защите национальных интересов страны. «Мы готовы и имеем все возможности для защиты прав и интересов Турции и ее народа, в том числе в Эгейском море и на востоке Средиземного моря», — заверил турецкий министр.