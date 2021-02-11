Хулуси Акар: «Армии Турции и Азербайджана готовы к выполнению любых задач»

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выступил в четверг перед участниками турецко-азербайджанских учений, продолжающихся с 1 февраля в восточной провинции Карс. Глава оборонного ведомства дал высокую оценку боеготовности турецкой и азербайджанской армий, сообщает Агентство Анадолу.

По словам Акара, в ходе учений «Зима-2021» ВС Турции и Азербайджана продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению поставленных задач при любых погодных и географических условиях. Армии двух братских стран отличаются профессионализмом и оснащенностью передовой технологией, сказал турецкий министр.

Он отметил, что Турция должна быть готовой к любым угрозам и вызовам современности, которые постоянно трансформируются.

В качестве примера Хулуси Акар привлек внимание к ситуации в соседней Сирии. «Анкара не позволила реализовать на севере Сирии план создания зоны, подконтрольной террористам. Мы разрушили этот «террористический коридор» у своих южных границ, и не позволим реализовать подобные планы впредь. Это должны осознать все стороны», — подчеркнул министр.

Глава Минобороны Турции далее привлек внимание к напряженности в отношениях с Грецией, призвав Афины отказаться от конфронтации в регионе.

«Греции следует воздержаться от эскалации напряженности, отказаться от языка угроз и понять — подобные методы ни к чему не приведут», – сказал министр.

Министр отметил, что Турция ожидает от мировой общественности объективного и рационального подхода к ситуации на Кипре, в Эгейском или Средиземном морях.