Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к разным сотовым операторам, а также на источник в компании — крупном производителе смартфонов.

К тому же Huawei уже не поставляет напрямую в Россию планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику, заявил газете источник. Эту информацию подтвердил изданию и другой собеседник.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, технику бренда еще можно приобрести в официальном магазине, но это — только остатки от прежних поставок. Отсутствие ввоза новой техники может привести к закрытию онлайн-магазина. Huawei еще весной перестала поставлять в Россию базовые станции для сотовой связи. К тому же, сотрудников компании перевезли в Узбекистан и Казахстан, и они точно не вернутся в ближайшее время.