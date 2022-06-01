Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

«Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств — членов еврозоны достигнет двадцати», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что статистическое управление Европейского союза презентовало предварительные данные по инфляционному давлению в регионе. Уровень потребительских цен на территории еврозоны в текущем месяце вырос на 8,1% в годовом исчислении. Апрельский рост достиг 7,4%.

Аналитики указывают, что наблюдаемые показатели представляют собой максимальное значение за всю историю подсчетов Евростата. Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали, что ценовой рост составит только 7,7%. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагал, что ускорение инфляции будет равняться 7,8%.