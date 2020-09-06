Хорошему танцору нефтедоллары мешают?

Азербайджанская нефть порой превращается в самую большую проблему страны. Нет, я не хочу сегодня рассказывать о негативном влиянии нефти на многие сферы нашей жизни, начиная от политики, экономики и заканчивая социумом. У нас даже спортивная сфера покрыта жирным слоем мазута. Казалось бы, что тут плохого. С «зелеными» последствиями нефти у нас должен развиваться самый массовый вид спорта в мире – футбол. Ан нет! У нас, как раз наоборот, именно нефтедоллары, а точнее, их неправильное распределение со стороны спортивных боссов превращается в огромный барьер на пути развития футбола.

Наверное, уже поняли, о чем речь. Да, Азербайджан проиграл в дебютном матче Лиги Наций крохотному Люксембургу у себя дома со счетом 1:2. На 26-й минуте матча Махир Эмрели получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Тем не менее, к концу первого тайма сборной удалось открыть счет, на 43-й минуте Рамиль Шейдаев забил гол.

В начале второго тайма гости восстановили равновесие. Антон Кривоцюк на 48-й минуте забил мяч в свои ворота. На 72-й минуте игрок гостей Герсон Родригес вывел свою команду вперед. Дебютный матч Де Бьязи завершился поражением. Сам тренер на послематчевой пресс-конференции с улыбкой на лице взял огонь на себя: «Кто виноват в поражении? Виноват всегда тренер. Так что виновный уже есть, не беспокойтесь», — сказал тренер.

Менять, как перчатки, одних иностранных тренеров на других – уже вошло в традицию сборной Азербайджана. Тут есть личная заинтересованность АФФА, как органа, который, якобы, старается для отечественного футбола, а также вера в то, что иностранный тренер каким-то чудом наберет хоть какие-то очки, на местных полагаться не имеет смысла.

Но почему у нас не получается? Что мы делаем не так? Сегодня отечественный футбол, в том же состоянии, и может даже худшем, чем на заре независимости. Сборная Азербайджана ни на йоту не сдвинулась с места. Столько денег угробили на разные футбольные проекты, а итог: «Какая боль, какая боль, Аргентина-Ямайка 5-0».

А причем тут нефть скажите вы? «Ну, не можем мы играть в этот вид спорта, что делать?», — спросят другие. А разве мы пытались? Разве можно с Ровнагом Абдуллаевым футбол в стране развивать? В отечественный футбол у нас вложены, наверно, миллиарды, начиная от строительства разных стадионов и прочих баз, завершая уже клубами-однодневками, которые становились чемпионами Азербайджана, а потом канули в Лету.

Другая проблема (скорее ее отсутствие): азербайджанские футболисты в своих клубах получают высокие зарплаты. Считающиеся по азербайджанским меркам высокие зарплаты не оправдываются игрой местных команд, как на местном чемпионате, так и на международных площадках. Хорошо, что зарплаты футболистам платят не за счет налогоплательщиков, в противном случае, для выдачи зарплат футболистам появилась бы необходимость затормаживать какие-то социальные проекты. Часть этих денег дает АФФА, а остальную — владельцы клуба, то есть опять тот же чиновничий аппарат, который вкладывает в какой-то клуб не как в бизнес проект с далеко идущими планами, и на котором можно заработать, а как в хорошую «стиральную машину».

От клубов никто никакой прибыли не ждет. Азербайджанские клубы есть, потому что они должны быть, а не потому, что есть спортивные менеджеры, гениальные президенты футбольных клубов, которые ищут инвесторов, спонсоров, рекламодателей, зарабатывают на продаже абонементов, выращивают таланты для иностранных клубов и прочее. Вне зависимости от результатов, деньги все равно будут, футболисты тоже знают, что зарплаты — будут, причем очень высокие. Так зачем им убиваться, ради того, чтобы попасть в европейские лиги? Им это абсолютно неинтересно.

Как видно из истории футбола, для развития этого вида спорта нужно: либо правильная система, стратегия развития, долгосрочные программы — тогда рождаются игроки, клубы и сборные; либо же бедность и голод, как зачастую мы видим в африканских стран или же в Бразилии, и тогда желание выбиться в люди становится стимулом для рождения таких игроков как Пеле, Роналдиньо и др.

У нас же нет ни правильной системы развития футбола, ни «голода», чтобы играть…