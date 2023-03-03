Одна из наиболее крупных в Турции среди оппозиции Хорошая партия пока не покинула альянс из шести оппозиционных сил, несмотря на демарш ее главы Мерал Акшенер, резко раскритиковавшей в пятницу соратников по коалиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Хорошей партии.

«Несмотря на заявления главы нашей партии, на данный момент она не вышла из альянса и продолжает работу. На понедельник намечено новое заседание альянса. Хорошая партия будет в нем участвовать. Сегодняшние заявления Мерал Акшенер — это декларация позиции и намерений», — отметил собеседник агентства.