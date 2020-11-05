Хикмет Гаджиев призвал «Репортеров без границ» и ОБСЕ осудить нападки армянского лобби на СМИ

«Мы призываем организацию «Репортеры без границ» и представителя ОБСЕ по свободе СМИ осудить физические/словесные угрозы/оскорбительные личные нападки на профессиональных журналистов/СМИ, освещавших объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта».

Об этом написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter в связи с оскорбительными нападками со стороны армянского лобби на журналиста итальянской газеты La Repubblica Пьетро Дель Ре.

«Сейчас журналист итальянской La Repubblica Пьетро Дель Ре подвергается оскорбительным нападкам со стороны армянского лобби. То же самое было и с журналистами TF1 и New York Times, которым армянское лобби физически угрожало. Мы решительно осуждаем такие нападки на свободные СМИ и свободу слова», — написал Хикмет Гаджиев.

«Мы призываем Репортеров без границ и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудить физические, словесные угрозы и оскорбительные личные нападки на профессиональных журналистов и СМИ, освещающих объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта. Свобода выражения мнения должна соблюдаться», — добавил он.