Хикмет Гаджиев обсудил с Ибрагимом Калыном участие Турции в переговорах

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с пресс-секретарем Президента Турции Ибрагимом Калыном.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана.

«Рад провести телефонный разговор с моим хорошим другом Ибрагимом Калыном, с которым я нахожусь в постоянном контакте. Мы подтвердили важную роль Турции в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта как члена ОБСЕ и Минской группы и ведущей страны в регионе», — отметил Гаджиев.