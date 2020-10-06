Хикмет Гаджиев: Amnesty International занимает проармянскую позицию

«Amnesty International вновь продемонстрировала свою однобокость, предвзятость, приверженность двойным стандартам, подтвердив, что является независимой лишь на бумаге, а на самом деле занимает откровенно проармянскую позицию».

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя далекое от объективности заявление Amnesty International о совершенной 27 сентября военной агрессии Армении против Азербайджана.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Amnesty International, называющая себя неправительственной организацией, фактически выполняет политические заказы, чем наносит удар по философии НПО: «Мы не приемлем это заявление Amnesty International. Вооруженные силы Азербайджана сражаются на своей территории для восстановления территориальной целостности нашей страны и наносят точные удары по легитимным военным целям. Наша армия не берет под прицел мирное население и гражданские объекты, и не использует кассетные боеприпасы.

Если Армения обеспокоена применением кассетных боеприпасов, то пусть сама присоединится к Конвенции о кассетных боеприпасах. Ведь именно Армения применяет кассетные боеприпасы против гражданского населения Азербайджана.

Спрашивается, почему Amnesty International не замечает ракетных атак Армении на второй по величине город Азербайджана — Гянджу, крупное водохранилище и электростанцию Мингячевир, расположенные вдали от зоны боевых действий, против гражданского населения».

С 27 сентября в результате атак ВС Армении погибли 27 гражданских лиц Азербайджана, ранен 141 человек. Нанесен ущерб 63 гражданским объектам, 376 жилых домов пришли в негодность.