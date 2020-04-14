Хави: «Реал» мог финишировать 6-м в Ла Лиге и выиграть Лигу чемпионов. Это удача»

Бывший капитан «Барселоны» Хави поделился мнением о перспективах команды в различных турнирах.

«В Ла Лиге я вижу «Барсу» фаворитом. Лига чемпионов – другое дело. «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов тогда, когда превосходила на голову своих соперников.

«Барселона» не может рассчитывать в ЛЧ на историческую удачу, как другие клубы. Команда должна доминировать, быть очень уверенной в себе.

Да, я имею в виду «Реал», почему нет? Но были и другие такие команды. «Барсе» повезло на «Стэмфорд Бридж», когда в матче, в котором практически не было ударов, против 10 игроков соперника Иньеста забил победный гол. Это удача.

Я говорю об удаче, когда ты в чемпионате завершаешь сезон на четвертом, пятом или шестом месте в лиге, но выигрываешь Лигу чемпионов.

У «Барсы» никогда такого не было. «Барса» выигрывает Лигу чемпионов вместе с Ла Лигой. У «Мадрида» так не бывает.

«Реал» заканчивал шестым чемпионат и выигрывал Лигу чемпионов. Вот это я называю удачей», – сказал Хави в интервью блогеру DjMaRiiO. (sports.ru)