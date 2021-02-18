Хави: «Хотел бы стать тренером «Барсы», но уважаю клуб и Кумана»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался о возможном приходе в «Барселону» на фоне президентских выборов в каталонском клубе.

«У меня все хорошо в «Аль-Садде». Я в большом клубе в Азии, это лучшая команда Катара. Посмотрим, что произойдет в будущем.

Все видят меня тренером «Барселоны», и я очень уважаю клуб и Кумана, нынешнего главного тренера. Я не буду скрывать – конечно, я хотел бы стать главным тренером «Барселоны». Я говорил это много раз.

Но я всегда буду уважать нынешнего тренера и клуб. Я желаю им всего наилучшего. Сколько себя помню, я болею за «Барселону». Скоро президентские выборы, так что давайте посмотрим, какой кандидат победит», – сказал Хави в интервью сайту ФИФА. (sports.ru)

| 2021-02-18T19:55:36+04:00 18 февраля 2021, 21:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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