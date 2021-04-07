Хасан Роухани: США «очнулись» для переговоров по ядерной сделке

Руководство США проявило готовность к переговорам, Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
«Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательством по ядерной программе взамен на снятие всех санкций», — сказал Роухани на заседании правительства.
Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов и хочет решить неразрешенные вопросы и проблемы.
«США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам — это победа иранского народа», — добавил Роухани.
| 2021-04-07T11:25:20+04:00 7 апреля 2021, 12:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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