Хасан Роухани: США «очнулись» для переговоров по ядерной сделке

Руководство США проявило готовность к переговорам, Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
«Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательством по ядерной программе взамен на снятие всех санкций», — сказал Роухани на заседании правительства.
Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов и хочет решить неразрешенные вопросы и проблемы.
«США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам — это победа иранского народа», — добавил Роухани.