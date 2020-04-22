Хасан Роухани: «Мы снизили опору на нефть»

Ситуация на рынке нефти в меньшей степени бьет по Ирану, который перестал ориентироваться на доходы от нее, заявил президент страны Хасан Роухани на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

«Всем нефтеносным странам, в том числе нам, подобная ситуация несет убытки. Для некоторых стран ущерб весьма велик, у нас он немного поменьше. Я видел заголовок, мол, это успех для нас, для других – провал. Нет, все столкнулись с проблемами», — сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, другие экспортеры нефти пострадали в большей степени. «Убытки и ущерб нашей страны волей-неволей – либо по собственному решению, либо из-за условий, созданных врагами — будут меньше, потому что мы снизили опору на нефть», — добавил он.
Ранее Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран не так зависел от черного золота; в этом году он сообщил, что страна впервые в своей истории перестала ориентироваться на нефть.
| 2020-04-22T11:20:29+00:00 22 апреля 2020, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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