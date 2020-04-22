Хасан Роухани: «Мы снизили опору на нефть»

«Всем нефтеносным странам, в том числе нам, подобная ситуация несет убытки. Для некоторых стран ущерб весьма велик, у нас он немного поменьше. Я видел заголовок, мол, это успех для нас, для других – провал. Нет, все столкнулись с проблемами», — сказал он в эфире телеканала IRINN.