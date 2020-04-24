Ханде Харманджи: «Вирус все еще опасен»

«Многие страны, в том числе и Азербайджан, готовят план выхода из карантина на основе рекомендаций ВОЗ».

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи заявила на онлайн-брифинге.

Представитель ВОЗ сказала, что наряду со смягчением мероприятий следует на высоком уровне сохранять меры безопасности: «Потому что вирус все еще опасен. Болезнь может вновь воспламениться. Все хотят вернуться к прежней жизни. Мы тоже этого хотим».

Ханде Харманчи также затронула вопрос открытия границ: «Сегодня многие страны обсуждают с нами вопрос открытия своих границ, закрытых из-за коронавируса».

По ее словам, основной целью в этом вопросе является доверие стран друг к другу: «Например, одна страна заявляет, что принимает серьезные меры по борьбе с вирусом, однако ситуация в соседних странах оставляет желать лучшего. Поэтому открывать границы пока не рекомендуется. Для этого ситуация в обеих странах должна быть стабильной».

«Границы непременно откроются. Для этого все страны должны обсудить данный вопрос в рамках серьезного сотрудничества», — заявила Х.Харманчи.

Она поблагодарила азербайджанский народ за строжайшее следование введенным ограничениям.